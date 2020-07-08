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Espreso.tvОбществоДело Порошенко: суд допросил понятых, оба отрицают вручение уведомления о подозрении

Дело Порошенко: суд допросил понятых, оба отрицают вручение уведомления о подозрении


фото: reuters
Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко

Об этом сообщает Укринформ.

Первый понятой - Руслан Шевчук - рассказал, что в тот день в 8 часов утра шел в Центр занятости. Потом к нему подошел работник ГБР и попросил принять участие в следственных действиях. Далее он прождал в помещении ГБР до 11:00, когда его вызвали для участия в следственных действиях.

"Петр Алексеевич сказал, что не отказывается, но у вас нет полномочий... Никто не взял эти бумаги. Все осталось как было. В общем не вручили и все уехали", - сказал он, отвечая на вопрос судьи.

На вопрос прокурора, вручили ли подозрение, он ответил: "Вы хотели вручить документы. Он отказался".

Второй понятой - Александр Колядничук - в суде также отметил, что Порошенко не получил подозрения.

"Хотели зачитать (сообщение о подозрении, - ред.), но Петр Алексеевич отказался получить документы и покинул помещение", - сказал он.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об отводе группы прокуроров .
  • Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
  • Офис генпрокурора просил избрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
  • 1 июля Печерский суд перенес рассмотрение пресечения Петру Порошенко на 8 июля.
  • Печерский райсуд продлил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.
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