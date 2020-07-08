Дело Порошенко: суд допросил понятых, оба отрицают вручение уведомления о подозрении

8 июля, 2020, 13:55

Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко

Об этом сообщает Укринформ.

Первый понятой - Руслан Шевчук - рассказал, что в тот день в 8 часов утра шел в Центр занятости. Потом к нему подошел работник ГБР и попросил принять участие в следственных действиях. Далее он прождал в помещении ГБР до 11:00, когда его вызвали для участия в следственных действиях.

"Петр Алексеевич сказал, что не отказывается, но у вас нет полномочий... Никто не взял эти бумаги. Все осталось как было. В общем не вручили и все уехали", - сказал он, отвечая на вопрос судьи.

На вопрос прокурора, вручили ли подозрение, он ответил: "Вы хотели вручить документы. Он отказался".

Второй понятой - Александр Колядничук - в суде также отметил, что Порошенко не получил подозрения.

"Хотели зачитать (сообщение о подозрении, - ред.), но Петр Алексеевич отказался получить документы и покинул помещение", - сказал он.