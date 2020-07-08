Дело Порошенко: суд допросил понятых, оба отрицают вручение уведомления о подозрении
Об этом сообщает Укринформ.
Первый понятой - Руслан Шевчук - рассказал, что в тот день в 8 часов утра шел в Центр занятости. Потом к нему подошел работник ГБР и попросил принять участие в следственных действиях. Далее он прождал в помещении ГБР до 11:00, когда его вызвали для участия в следственных действиях.
"Петр Алексеевич сказал, что не отказывается, но у вас нет полномочий... Никто не взял эти бумаги. Все осталось как было. В общем не вручили и все уехали", - сказал он, отвечая на вопрос судьи.
На вопрос прокурора, вручили ли подозрение, он ответил: "Вы хотели вручить документы. Он отказался".
Второй понятой - Александр Колядничук - в суде также отметил, что Порошенко не получил подозрения.
"Хотели зачитать (сообщение о подозрении, - ред.), но Петр Алексеевич отказался получить документы и покинул помещение", - сказал он.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об отводе группы прокуроров .
- Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
- Офис генпрокурора просил избрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
- 1 июля Печерский суд перенес рассмотрение пресечения Петру Порошенко на 8 июля.
-
Печерский райсуд продлил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя