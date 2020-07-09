Производства против Порошенко не имеют перспектив и подлежат закрытию, - следователь ГБР Корецкий

9 июля, 2020, 18:40

Следователь ГБР Олег Корецкий, заявивший об указаниях следствию по делам против Порошенко, прокомментировал суть производств

Такое мнение относительно дел на Петра Порошенко выразил руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий на брифинге, передает Еспресо.TV .

На брифинге Корецкий перечислил все уголовные производства против пятого президента Петра Порошенко, которые считает бесперспективными.

"Прежде всего, то производство, в котором я принял решение о его закрытии. То есть, о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Опять же, уголовное производство, которое касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", - прокомментировал он.

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Корецкий назвал три уголовных производства, которые закрыл со следователями за отсутствием состава преступления

производство о несвоевременным назначении судей Порошенко.

производство, связанное с внесением представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в ВР

производств, связанное с вероятным давлением на Окружной админсуд Киева при отмене национализации ПриватБанка.

"Это три производства, которые были закрыты месяц назад", - отметил он.

"Далее, уголовное производство по вероятно недостоверном декларировании в 2018 году Порошенко дохода от деятельности соответствующих субъектов. Уголовное производство, которое касается Минских соглашений. Уголовное производство, касающееся деятельности Липецкой кондитерской фабрики "Рошен". Производство, которое касается Томоса. То есть, уголовное производство по поводу возможных действий Порошенко относительно разжигания религиозной вражды при создании Православной церкви Украины. Абсолютно бессмысленное производство. Я не буду комментировать... Семочко тот же. Возможно незаконное назначение Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки", - добавил следователь.

"Есть так же уголовное производство, которое касается отмены распоряжения о выделении земельных участков на территории Николаевской области. Оно сейчас расследуется НАБУ. И я не буду комментировать уголовное производство два, касающееся картин, перевозки картин через таможенную границу страны. И касающееся пленок Байдена, я их не видел, не знаю, не могу абсолютно объективно говорить. В процентном отношении 80% [производств] не имеют перспективы и они подлежат закрытию. В них нужно принимать решение о закрытии уголовно производства", - заявил Корецкий.

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