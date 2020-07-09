В День независимости США статую Мелании Трамп подожгли в Словении

9 июля, 2020, 11:11

В День независимости США, 4 июля, деревянную статую первой леди США Мелании Трамп подожгли вблизи города Севниця в Словении, откуда Мелания родом

Как сообщает Reuters , полиция начала расследование по делу.

Обуглившуюся статую первой леди США решили спилить.

Скульптуру Мелании Трамп заказал американский художник Брэд Дауни. Сама статуя была отдаленно похожа на первую леди.

Она была вырезана из ствола липы. Деревянную первую леди изобразили с поднятой левой рукой и в синем пальто, в котором Мелания была на инаугурации Дональда Трампа.

Before and after: Combination of photos from July 5, 2019 of an artwork by Ales 'Maxi' Zupevc of Melania Trump set in the fields near town of Sevnica, US First Lady's hometown in Slovenia, and on July 5, 2020 after it was set on fire by unknown perpetrators pic.twitter.com/W5i5ehWGlz - AFP news agency (@AFP) July 8, 2020

Художник Дауни заявил, что хотел бы пообщаться с теми, кто поджег статую, для фильма, который он готовит для выставки.

"Я хочу знать, зачем они это сделали", - сказал Дауни. Он надеялся, что скульптура будет способствовать диалогу о политической ситуации в США. Дауни подчеркивал, что Трамп пытается уменьшить иммиграцию несмотря на то, что его жена иммигрантка.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавший в гражданской войне на стороне федеральных властей.

В Нью-Мексико местные жители организовали патрулирование, чтобы защитить монумент основателю и первому губернатору провинции. После того, как толпа атаковала защитников монумента и сбил одного из них с ног, после чего сбит с ног открыл огонь по нападавшим, ранив одного из них.

Также HBO Max убрал по обвинению в расизме по доступу американскую киноклассику 1939 по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

В Европе британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберта Баден-Пауэлл из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатме Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".

Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".

Зато, в Германии коммунисты установили памятник Ленину.