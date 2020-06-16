Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем"

16 июня, 2020, 15:08

На севере Франции в городе Отмон памятник президенту Франции и основателю Пятой республики Шарлю де Голлю осквернили вандалы, облив его краской и оставив надпись "работорговец"

Об этом сообщает France24.

Это случилось на фоне демонстарций, беспорядков и погромов, охвативших США и Европу, а также обновления споров о противоречивой истории колониализма, работорговли и памятников деятелям прошлого.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье в своем обращении к нации, что Франция не сотрет "след" своей истории, и пообещал, что не убирать статуй исторических деятелей.

Де Голль считается национальным героем во Франции, который оказывал сопротивление нацистской оккупации, находясь в изгнании, прежде чем стать главой государства в 1958 году. Рабство было отменено по всей Франции в 1848 году. В 2001 году во Франции был принят закон, который признает рабовладение и работорговлю преступлением против человечества.

Глава совета региона О-де-Франс, депутат от правой партии "Республиканцы" Ксавье Бертран назвал инцидент возмутительным.

"В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль поддерживал пламя сопротивления, вандализм в отношении этой статуи является скандальным", - заявил он, требуя наказания виновных.

"Франция, а тем более ее политические лидеры должны всегда помнить, что именно благодаря ему Франция могла быть освобождена, когда все казалось потерянным", - заявил местный депутат Себастьен Шену.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков оскверняют и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавший в гражданской войне на стороне федеральных властей.

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В Европе британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберта Баден-Пауэлл из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатми Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".