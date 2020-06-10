Американскую ленту "Унесенные ветром" убрали из доступа на сервисе НВО из-за обвинения в расизме
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Причиной исчезновения ленты из публичного доступа стала колонка сценариста фильма "12 лет рабства" Джона Ридли с критикой фильма.
Ридли призвал HBO убрать фильм из открытого доступа, потому что он "игнорирует ужасы рабства, увековечивает наиболее болезненные стереотипы о цветных людях".
В HBO объяснили, что лента 1939 г. является "произведением своего времени и изображает некоторые этические и расовые предрассудки".
"Расистские изображения тогда были и остаются сейчас ошибочными. Мы считаем, что оставлять фильм без объяснений было бы безответственно", - заявили в компании.
HBO вернет фильм без изменений, но с "обсуждением его исторического контекста и осуждением этих (расистских, - ред.) изображений".
"Унесенные ветром" - американская мелодрама 1939 года, снятая по одноименному роману американской писательницы Маргарет Митчелл. Фильм длится почти 4:00. Главные роли исполнили Кларк Гейбл, Вивьен Ли, Лесли Говард. Кроме того, лента получили 10 наград "Оскар", в том числе как лучший фильм.
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