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Espreso.tvОбществоВ Германии коммунисты установили памятник Ленину. ФОТОФАКТ

В Германии коммунисты установили памятник Ленину. ФОТОФАКТ


фото: twitter.com/RFERL
В городе Гельзенкирхен коммунисты с "Марксистско-ленинской партии Германии" (МЛПН) установили памятник советскому вождю Владимиру Ленину, созданный еще в 1957 году

Об этом сообщает Радио Свобода .

Городская власть пыталась помешать установлению памятника и подала иск в суд. Власти заявили, что статуя "мешает обзору" исторического здания, но суд встал на сторону коммунистов.

На открытие памятника пришли как сторонники, так и противники.

Одна женщина устроила одиночный пикет - она пришла с антисоветским плакатом и бутылкой от водки, наполненной красной жидкостью.

Открытие сопровождалось мелкими спорами и оскорблениями в адрес партии. Правые активисты выкрикивали антикоммунистические лозунги.

Правые активисты и власти города возмущены установкой статуи "массового убийцы".

Бывший глава партии заявил, что организация стремится установить "настоящую версию социализма".

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