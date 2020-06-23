В Германии коммунисты установили памятник Ленину. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает Радио Свобода .
Городская власть пыталась помешать установлению памятника и подала иск в суд. Власти заявили, что статуя "мешает обзору" исторического здания, но суд встал на сторону коммунистов.
На открытие памятника пришли как сторонники, так и противники.
Одна женщина устроила одиночный пикет - она пришла с антисоветским плакатом и бутылкой от водки, наполненной красной жидкостью.
Открытие сопровождалось мелкими спорами и оскорблениями в адрес партии. Правые активисты выкрикивали антикоммунистические лозунги.
Правые активисты и власти города возмущены установкой статуи "массового убийцы".
Бывший глава партии заявил, что организация стремится установить "настоящую версию социализма".
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