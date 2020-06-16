В США произошла стрельба при попытке свергнуть памятник основателю Нью-Мексико, один из участников стычки ранен

16 июня, 2020, 13:53

В американском штате Нью-Мексико мужчина получил огнестрельное ранение при попытке свергнуть памятник испанского конкистадора и основателя провинции

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное издание Albuquerque Journal.

Инцидент произошел, когда протестующие в крупнейшем городе штата Нью-Мексико Альбукерке двинулись, чтобы снести памятник Хуану де Оньяте, который в XVI веке стал первым губернатором основанной им провинции Новая Мексика.

Протестующие столкнулись с группой вооруженных защитников монумента, которые пытались им помешать. Один из защитников памятника начал стрелять, когда его сбили на землю, и толпа двинулась к нему, угрожая. Один из тех, кто хотел снести монумент, был ранен, остальные разбежались в поисках укрытия.

Полиция применила слезоточивый газ и приглушенные гранаты, несколько человек были задержаны. Раненого доставили в госпиталь. Полиция и ФБР ведет расследование инцидента.

Мэр города Тим Келлер через несколько часов после происшествия заявил, что памятник будет демонтирован до тех пор, пока "соответствующие гражданские учреждения» не определят, как действовать дальше, сообщает NYT.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и свергают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетениях неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был изуродован монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первому воинскому соединению, сформированному из чернокожих солдат, участвовавшему в гражданской войне на стороне федеральных властей.

В Европе британские власти были вынуждены спрятать в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.