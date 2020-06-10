Беспорядки в США: статуе Колумба в Бостоне оторвали голову, другую - сбросили в реку
Об этом сообщает CBC Boston.
"Ночью со статуи Христофора Колумба в Бостоне снесли голову", - говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал, также ночью, в городе Ричмонд, штат Вирджиния, участники беспорядков повалили статую мореплавателя из Генуи и выбросили ее в реку.
Христофор Колумб - мореплаватель и первооткрыватель эпохи Великих географических открытий из Генуи, который, командуя испанской флотилией из трех судов, первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году.
Однако, по мнению критиков, именно его путешествие в Америку стало началом для трансатлантической торговли рабами. Колумба также критикуют за жестокое обращение и убийства индейцев - коренного народа США.В
Статуя Колумба - не единственный момумент, пострадавший во время нынешних беспорядков. Так, в Великобритании толпа опорочила памятник Уинстону Черчиллю - лидеру страны во времена Второй Мировой войны, а в Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II.
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
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