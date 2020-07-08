Попытка посадить Порошенко - это большая ошибка Зеленского, - Сенцов
8 июля, 2020, 19:15
Режиссер и писатель Олег Сенцов заявил, что попытка действующей власти в любой способ посадить пятого президента Украины Петра Порошенко - это "большая ошибка Владимира Зеленского"
Об этом он написал в Facebook.
"Попытка посадить Порошенко за решетку любым способом - это очень большая ошибка Зеленского", - написал Сенцов.
Он назвал расследование против Порошенко политической расправой, которая "очень напоминает заключение Тимошенко при Януковиче и имеет далекое отношение к правосудию, дает плохой сигнал всему миру о состоянии дел в Украине, разрушает ее государственность и помогает врагу".
Попытка посадить Порошенко в тюрьму в любой способ - это очень большая ошибка Зеленского. Кроме того, что эта политическая ...Опубликовано Oleg Sentsov среду, 8 Июль 2020
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- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Офис генпрокурора просил выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
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Печерский райсуд продлил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.
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8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых , которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.
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8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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