Попытка посадить Порошенко - это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

Об этом он написал в Facebook.

"Попытка посадить Порошенко за решетку любым способом - это очень большая ошибка Зеленского", - написал Сенцов.

Он назвал расследование против Порошенко политической расправой, которая "очень напоминает заключение Тимошенко при Януковиче и имеет далекое отношение к правосудию, дает плохой сигнал всему миру о состоянии дел в Украине, разрушает ее государственность и помогает врагу".

Попытка посадить Порошенко в тюрьму в любой способ - это очень большая ошибка Зеленского. Кроме того, что эта политическая ... Опубликовано Oleg Sentsov среду, 8 Июль 2020

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