Печерский суд продлил следствие по назначению Порошенко Семочко до 10 октября, - адвокат

8 июля, 2020, 10:13

8 июля Печерский райсуд продлил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР

Об этом адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил в комментарии Укринформу.

"Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продлении следствия до 10 октября", - отметил Головань.

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Напомним, Печерский райсуд столицы перенес на 8 июля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Семочко первым заместителем председателя СВР.

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Сторона обвинения просит суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.

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