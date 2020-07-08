Печерский суд продлил следствие по назначению Порошенко Семочко до 10 октября, - адвокат
Об этом адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил в комментарии Укринформу.
"Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продлении следствия до 10 октября", - отметил Головань.
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Напомним, Печерский райсуд столицы перенес на 8 июля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Семочко первым заместителем председателя СВР.
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Сторона обвинения просит суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.
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