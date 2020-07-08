Они начали нас бояться, - Порошенко о решении суда

8 июля, 2020, 17:55

Об этом он сказал после заседания суда, передает Еспресо.TV .

"Даже Печерский суд ничтожное представление Офиса генпрокуратуры, которое писалось в Офисе на Банковой, принял решение оставить без рассмотрения и вернуть обратно. И это сделали Вы - кто не остался равнодушным ... и третий день под зноем, под грозой был здесь на площади перед Печерским судом, потому что так защищается демократия в стране. Так и здесь защищается наш европейский выбор. Поэтому так и здесь защищаются от политических преследований наши волонтеры, наши добровольцы, наши ветераны, наши государственники, наши военные, которые тоже нуждаются в защите, наши журналисты, которые нуждаются в защите от наступления на свободу слова. Мы верим в нашу победу, потому что правда с нами. Но сегодня мы достигли еще одного важного результата - мы не просто победили, они начали нас бояться. И проблема не только, что они чувствуют себя загнанными в угол , мы никого в угол не загоняем. Мы очень любим Украину. А проблема в том, что их камарилья перестает выполнять преступные приказы о преследовании оппозиции. И еще одна важная новость - вся страна и весь мир увидели, кто настоящая оппозиция в государстве, кого боится власть и кто способен защитить интересы государства - это "Европейская солидарность", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "Европейская солидарность" приняла решение не идти сегодня на Банковую, но это не означает отказ от такой формы защиты национального демократического украинского интереса.

"Мы все себя позиционировали как "порохоботы" и сделали это слово уже таким, которого боятся наши враги, но мы говорим, что здесь "порохобраты" и "порохосестры" - это уже новый уровень наших отношений. Это наша мощная команда, которая защитит страну от зеленой плесени ", - сказал Порошенко.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Офис генпрокурора просил выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Печерский райсуд продолжил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых , которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.

8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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