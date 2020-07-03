Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии в независимости НБУ
3 июля, 2020, 22:15
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Национального банка остается для правительства приоритетом
Об этом глава правительства сообщил в Twitter.
"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - написал Шмыгаль.
Благодарен за доверительный разговор @VDombrovskis . Это важно, что # Украина имеет надежного друга в # ЕС . Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом.- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 3, 2020
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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