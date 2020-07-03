Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии в независимости НБУ

3 июля, 2020, 22:15

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Национального банка остается для правительства приоритетом

Об этом глава правительства сообщил в Twitter.

"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - написал Шмыгаль.

Благодарен за доверительный разговор @VDombrovskis . Это важно, что # Украина имеет надежного друга в # ЕС . Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом. - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 3, 2020