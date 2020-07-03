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Espreso.tvОбществоШмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии в независимости НБУ

Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии в независимости НБУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Национального банка остается для правительства приоритетом

Об этом глава правительства сообщил в Twitter.

"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - написал Шмыгаль.

  • Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
  • Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
  • Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
  • 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
  • Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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