Рожкова назвала "красные линии" НБУ после отставки Смолия
Об этом и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова заявила во время брифинга экс-главы Нацбанка Якова Смолия, передает Еспресо.TV.
"Для нашей команды красными линиями остаются те линии, которые были озвучены главой (Яковом Смолием - ред.). Это прежде всего независимость Нацбанка как институции, это право Национального банка принимать решения независимо от политических предпочтений или пожеланий, а только с целью обеспечения и поддержания макрофинансовой стабильности. Это недопустимость включения "печатного станка", это недопустимость возвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения ", - отметила Рожкова.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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