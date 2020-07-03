"Расистская рыба": вандалы осквернили статую "Русалочки" в Копенгагене

3 июля, 2020, 15:24

На самой известной достопримечательности столицы Дании, бронзовой статуи "Русалочка", неизвестные вандалы оставили надпись "расистская рыба"

Об этом сообщает Reuters .

На камне, на котором сидит русалка, героиня знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена, появилась надпись на английском языке "racist fish", что переводится как "расистская рыба".

Полиция заявила, что еще не установила личности вандалов.

"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярна среди туристов.

В течение многих лет "Русалочка" неоднократно становилась объектом вандализма.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или любых угнетениях неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавших в гражданской войне на стороне федеральных властей.

В Нью-Мексико местные жители организовали патрулирование, чтобы защитить монумент основателю и первому губернатору провинции. После того, как толпа атаковала защитников монумента и сбил одного из них с ног, после чего сбит с ног открыл огонь по нападавшим, ранив одного из них.

Также HBO Max убрал по обвинению в расизме по доступу американскую киноклассику 1939 по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

В Европе британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберту Бадену-Пауэллу из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатме Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".

Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".

Зато, в Германии коммунисты установили памятник Ленину.