НАБУ объявило подозрение экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

26 июня, 2020, 19:54

Экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню вручили подозрение на получение неправомерной выгоды в размере 1,8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"26 июня 2020 г. при процессуальном руководстве прокуроров САМ детективами НАБУ сообщено о подозрении главе одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: "Поблажек не будет": в ОПУ отреагировали на задержание председателя Кировоградской ОГА

"Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривень неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности", - говорится в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, главу одной из областных государственных администраций разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн. По данным СМИ, речь идет о Кировоградщине и ее главе Балоне.

26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb