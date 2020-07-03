Нардеп-"слуга" Верещук рассказала, когда могут назначить нового главу Нацбанка

3 июля, 2020, 19:55

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что назначение главы Национального банка состоится на последней пленарной неделе сессии

Об этом заявила нардеп от фракции Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина.

"Будет неделя работы в комитетах (6-10 июля), затем мы возвращаемся на еще одну неделю (пленарную) - последняя на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит медлить, мы должны быстро решить этот вопрос", - сказала депутат.

Верещук сказала, что обсуждаются кандидатуры Данила Гетманцева (глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления Райффайзен Банка Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).

"Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", - отметила она.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.