Разведка США сегодня представит доклад о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов

2 июля, 2020, 13:21

Руководители разведслужб США готовятся в четверг предоставить доклад о том, как Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане

Об этом проинформируют лидеров Конгресса и глав комитетов по разведке Палаты представителей и Сената, сообщает Голос Америки .

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани также вспомнила о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту США Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.

"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением. Эта сотрудница - отличный работник .... Они приняли решение не информировать президента об этом, это было правильное решение, но в данный момент ... оно все еще не подтверждено", - сказала Макэнани .

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Роберт Менендес высказались за необходимость введения дополнительных санкций против России.