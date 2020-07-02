Разведка США сегодня представит доклад о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов
Об этом проинформируют лидеров Конгресса и глав комитетов по разведке Палаты представителей и Сената, сообщает Голос Америки .
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани также вспомнила о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту США Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.
"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением. Эта сотрудница - отличный работник .... Они приняли решение не информировать президента об этом, это было правильное решение, но в данный момент ... оно все еще не подтверждено", - сказала Макэнани .
Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.
По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.
В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.
Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Роберт Менендес высказались за необходимость введения дополнительных санкций против России.
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