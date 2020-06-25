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Espreso.tvОбществоСуд назначил Омеляну меру пресечения - личное обязательство

Суд назначил Омеляну меру пресечения - личное обязательство


фото: reuters
25 июня Высший антикоррупционный суд избрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV из зала суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил личное обязательство с обязанностью прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

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Мера пресечения будет действовать до 19 августа. В случае несоблюдения меры пресечения ее могут усилить. Постановление обжалованию не подлежит.

"Материалы уголовного производства, действия Омеляна, дают обоснованные основания подозревать его в причастности к инкриминируемому ему правонарушению", - заявила сторона обвинения во время заседания.

Адвокаты Омеляна настаивали, что экс-министр и так находится под личным обязательствам, поэтому нет смысла накладывать его повторно.

"У нас не царскаяй Россия, у нас нет ссылки в села, я считаю, что не совершил никакого правонарушения", - заявил сам Омелян перед тем, как судья отправился в совещательную комнату.

Он также сообщил, что дело против него "сделано на коленке" и имеет политический контекст. Экс-министр инфраструктуры допустил, что вскоре против него могут открыть аналогичное дело из-за снижения сборов в аэропортах.

  • Напомним, 9 июня в НАБУ заявили, что действия эксминистр инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.
  • Эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайными .
  • 25 июня в Высшем антикоррупционном суде эксминистр инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства

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