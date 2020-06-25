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Espreso.tvОбществоВ Западной Украине из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов, - ГСЧС

В Западной Украине из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов, - ГСЧС

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к усложнению паводковой ситуации в регионах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к усложнению паводковой ситуации в Западной Украине. Всего на территории области погибло - 3 человека.

"Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольской - 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская - 9157, Черновицкая - 728, Львовская - 72, Тернопольской - 37) 9 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская - 2553, Черновицкая - 712, Львовская - 75), 13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 11337, Черновицкая - 1895, Львовская - 131, Тернопольская - 27) разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области; повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов) 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м) в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 643 чел. и 469 ед. техники, из них от ГСЧС 656 чел. личного состава, 123 ед. техники и 2 вертолета.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванного паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
  • Власти Прикарпатья заявила, что будет просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев .
  • Всего в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено 110 км дорог, еще 427,5 км дорог повреждены, также разрушено 90 мостов и 130 - повреждены

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