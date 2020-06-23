Власти Прикарпатья просить у правительства около 400 млн грн на преодоление последствий наводнения

23 июня, 2020, 16:58

Власти Прикарпатья будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн

Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сказал председатель облгосадминистрации Виталий Федорив, передает Укринформ.

"Стихия продолжается. Каждый час мы видим, что убытки растут. Ориентировочно, область будет просить 400 млн гривен у правительства из государственного резервного фонда для восстановления пострадавших объектов. Речь идет о разрушенных дамбы, мосты, переходы, дороги местного значения" , - сказал Федоров.

Что касается возмещения людям, у которых подтопило жилые дома и сельхозугодья, то сумма средств, которую они позже смогут получить в органах соцзащиты, составит 3-5 тыс грн. Председатель ОГА отметил, что единовременное пособие смогут получить малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в тяжелом материальном положении.

Он отметил, что на восстановление дома в Белоберезской ОТГ для женщины, которая осталась без жилья с двумя детьми, средства будут искать в областном бюджете. Четвертую часть суммы предоставит Белоберезская ОТГ.

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