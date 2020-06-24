Наводнение уничтожило 110 км дорог и 90 мостов на Ивано-Франковщине, - Укравтодор
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"Всего в результате стихии в Ивано-Франковской области 110 км автодорог разрушено, 427,5 километров автодорог повреждено, 90 мостов разрушено, 130 мостов повреждено, 285 человек отселены, 1850 метров береговых укреплений разрушено", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево-Рахов-Бородичаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов, который был подтоплен рекой Тиса, обеспечен сквозной проезд, но с некоторыми ограничениями на определенных участках. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очистки дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.
Кроме того, по состоянию на утро 24 июня, в результате интенсивных дождей река Днестр частично вышла из берегов в городе Галич, из-за чего перекрыто движение на мосту через Днестр (км 340) на трассе Н-09.
В то же время уже восстановлен проезд по дороге Н-09 через село Микуличин, участок которой была перекрыт завалами камней и горной породы.
В Укравтодоре также сообщили о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров-Каменец-Подольский.
- Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
- В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванным паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
- Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
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