"Европейская Солидарность" требует от Кабмина немедленного выделения средств на борьбу с паводком в Карпатах, - Княжицкий

23 июня, 2020, 16:19

В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванным паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы

Об этом народный депутат от фракции "ЕС" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Власть прозевала очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые села остались отрезанными от цивилизации и сейчас брошены в жертву непогоде", - заявил нардеп.

По словам Княжицкого, власть демонстрирует преступную небрежность, игнорируя стихийное бедствие, задевшее десятки тысяч украинцев.

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"До сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону.

В начале весны Верховная Рада выделила более 64 млрд грн для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Вместо этого, в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавируса якобы "на ремонт дорог", - отметил он.

"Фракция партии "Европейская Солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийному бедствию в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии", - добавил политик.

Он также подчеркнул, что средства, которые власти безосновательно изъяли из фонда борьбы COVID-19 и передали на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями.

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