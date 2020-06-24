Паводок в Карпатах: на Ивано-Франковщину дополнительно перебросили горную роту Нацгвардии, - Шмыгаль

24 июня, 2020, 18:19

Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге.

"Около 150 бойцов Нацгвардии дополнительно переброшены на Ивано-Франковщину, которые могут оказывать помощь в труднодоступных горных местах", - рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что в целом на Прикарпатье сейчас работают около 1,5 тыс. полицейских, спасателей и спецназа.

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Главным приоритетом он назвал сохранение жизни людей, эвакуацию и размещение людей из пострадавших населенных пунктов.

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"Приоритет №2 - расчистка своеобразных дамб в запруде, которые образовались из-за грязи и древесины, которая застряла у мостов, и мосты стоят под угрозой. Для этого переброшены дополнительные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, чтобы начать расчистку", - отметил он .

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Также премьер-министр отметил, что Ивано-Франковская ОГА уже обратилась к правительству о "начальной помощи" в сумме 500 млн грн.

"Есть дополнительная потребность в 82 млн грн для восстановления дамб и берегов, которые были разрушены и сейчас реки и потоки затапливают населенные пункты. Завтра на внеочередном заседании Кабмина мы будем рассматривать выделение этих средств из резервного фонда государства", - уточнил Денис Шмыгаль.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванным паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.

Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

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