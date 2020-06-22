На Прикарпатье и Буковине из-за ухудшения погоды введены чрезвычайные меры безопасности, - Аваков

22 июня, 2020, 20:56

В Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местной власти доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы ", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он добавил, что полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения области, организовано объездные пути аварийных участников дорожного движения.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будет информировать о ликвидации последствий непогоды ", - сказал Аваков.

В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банылив Выжницкого района частично разрушена дамба.

Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.

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