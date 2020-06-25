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Espreso.tvОбществоАмериканский штат Род-Айленд переименуют из-за ассоциации с рабством

Американский штат Род-Айленд переименуют из-за ассоциации с рабством

Губернатор-демократ штата Род-Айленд, США, Джина Раймондо подписала распоряжение, предусматривающее изменение официального названия штата из-за ассоциации полного названия с американским рабством

Официальное название штата, которое содержится в государственных документах - "Штат Род-Айленд и плантации Провиденс". Но приказ сократит его до "Род-Айленда".

Губернатор в этом контексте заявила: "Боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, должна вызывать беспокойство у всех жителей Род-Айленда, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы все общины могли гордиться нашим государством".

Раймондо добавила, что новое имя вступит в силу "как можно скорее".

В США слово "плантации" в основном связано с институтом рабства. Рабство на плантациях было британским, созданным колонизаторами на полях сахарного тростника Барбадоса и доставленным на юг США.

Хотя Род-Айленд был первой колонией, которая отменила рабство в 1652 году, закон об этом тогда так и не был применен. Количество чернокожих в штате до конца 17-го века выросло более чем на 6%, что почти вдвое больше, чем в любой другой колонии в Новой Англии.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков уродуют и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или каком-либо угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был осквернен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавшего в гражданской войне на стороне федеральных властей.

В Нью-Мексико местные жители организовали патрулирование, чтобы защитить монумент основателю и первому губернатору провинции. После того, как толпа атаковала защитников монумента и сбила одного из них с ног, сбитый с ног открыл огонь по нападавшим, ранив одного из них.

Также HBO Max убрал по обвинению в расизме из доступа американскую киноклассику 1939 по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

В Европе британские власти были вынуждены укрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберта Баден-Пауэлл из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатме Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".

Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".

Зато, в Германии коммунисты установили памятник Ленину.

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