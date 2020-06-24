Яремче осталось без водоснабжения из-за обвала дороги

Об этом сообщает Facebook-страница водоканала г. Яремче.

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет представлена на город до 13.00 часов 24.06.2020 года. 24.06.2020 года после 13.00 подача на город будет приостановлена до окончательной ликвидации аварии ", - говорится в сообщении.

Водоснабжение восстановят после ликвидации аварии.

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