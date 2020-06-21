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Espreso.tvОбществоВсе жители пострадавшей от взрыва 9-этажки в Киеве будут отселены

Все жители пострадавшей от взрыва 9-этажки в Киеве будут отселены

Все без исключения жители 9-этажного дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева, которые в воскресенье, 21 июня 2020 года, пострадали от мощного взрыва, в ближайшее время будут отселены. Сейчас эти люди эвакуированы

Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил во время брифинга рядом с местом происшествия, передает Еспресо.TV .

"Мы готовимся, скорее всего, весь дом, который мы будем уже отселять практически, я думаю, уже через час - через два", - отметил он.

По словам Клименко, места отселения сейчас определены городской властью Киева. Речь идет о пансионатах, добавил чиновник.

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