Все жители пострадавшей от взрыва 9-этажки в Киеве будут отселены

21 июня, 2020, 12:21

Все без исключения жители 9-этажного дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева, которые в воскресенье, 21 июня 2020 года, пострадали от мощного взрыва, в ближайшее время будут отселены. Сейчас эти люди эвакуированы

Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил во время брифинга рядом с местом происшествия, передает Еспресо.TV .

"Мы готовимся, скорее всего, весь дом, который мы будем уже отселять практически, я думаю, уже через час - через два", - отметил он.

По словам Клименко, места отселения сейчас определены городской властью Киева. Речь идет о пансионатах, добавил чиновник.

Напомним, взрыв произошел в 10:00 .

Один человек погиб.

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