Заместитель Кулебы Божок просит отстранения из-за дела Порошенко

19 июня, 2020, 14:06

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко

Соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter .

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в которой он фигурирует.

"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой" дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления по делу против Порошенко ". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского" внимания "попросил об отстранении сам", - отметил Божок.

Порядочные прокуроры подсветили :Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой «дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления по делу против Порошенко». Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского «внимания» попросил об отстранении сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .

ГБР сообщил замминистра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.

18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .

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