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Espreso.tvОбществоЗаместитель Кулебы Божок просит отстранения из-за дела Порошенко

Заместитель Кулебы Божок просит отстранения из-за дела Порошенко


фото: lb.ua
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко

Соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter .

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в которой он фигурирует.

"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой" дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления по делу против Порошенко ". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского" внимания "попросил об отстранении сам", - отметил Божок.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
  • ГБР сообщил замминистра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.
  • 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .

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