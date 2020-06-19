Заместитель Кулебы Божок просит отстранения из-за дела Порошенко
Соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter .
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в которой он фигурирует.
"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой" дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления по делу против Порошенко ". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского" внимания "попросил об отстранении сам", - отметил Божок.
Порядочные прокуроры подсветили :Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой «дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления по делу против Порошенко». Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского «внимания» попросил об отстранении сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
- ГБР сообщил замминистра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
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