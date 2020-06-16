Порошенко будут пытаться взять под стражу, - адвокат Новиков

16 июня, 2020, 15:14

Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков уверен, что обвинение будет пытаться взять под стражу Петра Порошенко

Об этом адвокат Новиков сообщил журналистам, передает Еспресо.TV .

"Пятого президента Петра Порошенко будут стараться, как нам анонсировали, взять под стражу. Ходатайство расписано судье Вовку. У судьи Вовка существует, циркулирующее среди юристов мнение, что он связан в узнаваемости личного президента", - отметил Новиков.

Он добавил, что защита Порошенко разделяет мнение судьи Вовка.

Читайте также: Генпрокурор Венедиктова реализует свой "юридический трэш", выполняя заказ Зеленского на преследование Порошенко, - адвокат Новиков

"То, что это ходатайство, среди всего ряда причин оказалось распределено судье Вовка, это ожидаемо и нас это не удивляет. За год, прошедший с момента начала следствия, от этого дела остался хвостик. Осталось обвинение в подстрекательстве президентом Порошенко главы Внешней разведки Божко. Это подстрекательство, по мнению генпрокурора, имело форму подписания президента Порошенко указа о назначении Семочко первым заместителем Божко. Хочу подчеркнуть, что мы к этому разговору готовы. Мы ожидаем, что те, кто следит за ситуацией, будут следить и за заседанием 18 июня. Это будет кульминация", - подчеркнул он.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.

Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко 18 июня

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb