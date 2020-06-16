Порошенко будут пытаться взять под стражу, - адвокат Новиков
Об этом адвокат Новиков сообщил журналистам, передает Еспресо.TV .
"Пятого президента Петра Порошенко будут стараться, как нам анонсировали, взять под стражу. Ходатайство расписано судье Вовку. У судьи Вовка существует, циркулирующее среди юристов мнение, что он связан в узнаваемости личного президента", - отметил Новиков.
Он добавил, что защита Порошенко разделяет мнение судьи Вовка.
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"То, что это ходатайство, среди всего ряда причин оказалось распределено судье Вовка, это ожидаемо и нас это не удивляет. За год, прошедший с момента начала следствия, от этого дела остался хвостик. Осталось обвинение в подстрекательстве президентом Порошенко главы Внешней разведки Божко. Это подстрекательство, по мнению генпрокурора, имело форму подписания президента Порошенко указа о назначении Семочко первым заместителем Божко. Хочу подчеркнуть, что мы к этому разговору готовы. Мы ожидаем, что те, кто следит за ситуацией, будут следить и за заседанием 18 июня. Это будет кульминация", - подчеркнул он.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.
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