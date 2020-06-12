Назначение Семочко: ГБР дважды сообщило о подозрении заместителю Кулебы Божко

12 июня, 2020, 16:39

ГБР сообщило замминистру иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем

Об этом сообщил сам Егор Божок в ответ на запрос "Укринформу".

"10 апреля этого года ГБР по согласованию с офисом генпрокурора Украины объявило мне подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода. Этим подозрением мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи главой СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа президента Украины № 225/2018 от 31.07.2018 г. ". О назначении Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины "приказал считать этого военнослужащего приступившим к исполнению своих служебных обязанностей. Этим, по мнению ГБР и оОфису генпрокурора, я вызвал тяжкие последствия в виде начисленного Семочко денежного обеспечения и предоставления доступа к документам, составляющим государственную тайну ", - отметил Божок.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанную подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательным.

В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божко любой меры пресечения.

Как сообщает чиновник, суд мотивировал свое решение тем, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и увольнение с должностей, в т.ч. главы, первого заместителя и заместителя главы СВР.

Согласно Конституции указы президента являются обязательными для выполнения, а потому, несмотря на приведенные выше нормы Конституции, у главы СВР не было оснований не выполнять указ президента о назначении Семочко первым заместителем Главы Службы внешней разведки

В то же время 10 июня ГБР по согласованию с ОГПУ вручило Божко второе подозрение.

"Игнорируя указанные решения суда, уже 10 июня ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины вручило мне второе подозрение, которое полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит лишь косметические изменения в части правовой квалификации моего якобы преступления. Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что вышеперечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа ", - отметил Божок.

Сейчас ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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