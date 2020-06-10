Мы приехали получить подозрение, госпожа генпрокурор сбежала, - Порошенко из-под ОГПУ

10 июня, 2020, 14:26

Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко под зданием Офиса генпрокурора, передает Еспресо.TV.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 мин, госпожа генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней", - сказал Порошенко.

Он отметил, что ему подозрение так и не вручили.

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