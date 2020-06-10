Мы приехали получить подозрение, госпожа генпрокурор сбежала, - Порошенко из-под ОГПУ
10 июня, 2020, 14:26
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова сбежала
Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко под зданием Офиса генпрокурора, передает Еспресо.TV.
"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 мин, госпожа генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней", - сказал Порошенко.
Он отметил, что ему подозрение так и не вручили.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
- Впоследствии Порошенко прибыл в Офис генпрокурора.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал попытку ему объявить подозрение "преследованием оппозиции".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
Читайте также
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-