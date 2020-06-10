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Espreso.tvОбществоМы приехали получить подозрение, госпожа генпрокурор сбежала, - Порошенко из-под ОГПУ

Мы приехали получить подозрение, госпожа генпрокурор сбежала, - Порошенко из-под ОГПУ

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова сбежала

Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко под зданием Офиса генпрокурора, передает Еспресо.TV.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 мин, госпожа генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней", - сказал Порошенко.

Он отметил, что ему подозрение так и не вручили.

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