Посол Британии призвала к беспристрастному и независимому правосудию в Украине
Об этом дипломат написал в Twitter.
"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.
Призыв посла, вероятно, связан с сегодняшним судебным заседанием по делу пятого президента Петра Порошенко, которому должны избрать меру пресечения.
Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine . This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future.- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 18, 2020
Ранее посольство США предостерег украинскую власть от использования системы правосудия для сведения политических счетов.
Так же посольство Канады предостерегло Киев от реваншизма и вмешательства в судебную систему.
Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность из-за политических преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.
Раньше от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной - Андрюс Кубилюс, Траян Басеску, Витольд Ващиковский, и Пятрас Ауштрявичюс , а также бывший президент Польши Александр Квасьневский .
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