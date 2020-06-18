Посол Британии призвала к беспристрастному и независимому правосудию в Украине

18 июня, 2020, 16:18

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула необходимость беспристрастного правосудия в нашей стране

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.

Призыв посла, вероятно, связан с сегодняшним судебным заседанием по делу пятого президента Петра Порошенко, которому должны избрать меру пресечения.

Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine . This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future. - Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 18, 2020

Ранее посольство США предостерег украинскую власть от использования системы правосудия для сведения политических счетов.

Так же посольство Канады предостерегло Киев от реваншизма и вмешательства в судебную систему.

Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность из-за политических преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.

Раньше от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной - Андрюс Кубилюс, Траян Басеску, Витольд Ващиковский, и Пятрас Ауштрявичюс , а также бывший президент Польши Александр Квасьневский .