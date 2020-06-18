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Espreso.tvОбществоПосол Британии призвала к беспристрастному и независимому правосудию в Украине

Посол Британии призвала к беспристрастному и независимому правосудию в Украине


фото: ukrinform
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула необходимость беспристрастного правосудия в нашей стране

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.

Призыв посла, вероятно, связан с сегодняшним судебным заседанием по делу пятого президента Петра Порошенко, которому должны избрать меру пресечения.

Ранее посольство США предостерег украинскую власть от использования системы правосудия для сведения политических счетов.

Так же посольство Канады предостерегло Киев от реваншизма и вмешательства в судебную систему.

Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность из-за политических преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.

Раньше от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной - Андрюс Кубилюс, Траян Басеску, Витольд Ващиковский, и Пятрас Ауштрявичюс , а также бывший президент Польши Александр Квасьневский .

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