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Espreso.tvОбществоДепутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предостерег Зеленского от политически мотивированных преследований Порошенко

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предостерег Зеленского от политически мотивированных преследований Порошенко


фото: eadaily
Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Твиттере, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в ГБР.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.

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