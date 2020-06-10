Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предостерег Зеленского от политически мотивированных преследований Порошенко
10 июня, 2020, 10:38
Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Твиттере, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в ГБР.
"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.
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