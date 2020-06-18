Посольство Канады в Украине предостерегло власть от политического преследования

18 июня, 2020, 16:07

В день суда над пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность", Посольство Канады в Украине опубликовало заявление о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие

Заявление опубликовано в официальном Twitter Посольства.

"Начиная с 2014 года, Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение порядка и закона четко было высказано во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власти их будут придерживаться.

Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое ", - говорится в заявлении Посольства Канады.

(1/2) С 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение # ПорядкуиЗакону четко было высказывания в # РеволюцииГидности . Сегодня эти принцы остаются краеугольными и # украинцы ожидают, что правительство их соблюдать - Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 18, 2020

В Посольстве Германии также отреагировали на ситуацию.

"Госпожа Посол Фельдгузен:" Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом ", - говорится в сообщении Посольства в Twitter.

Госпожа Посол # Фельдгузен : "Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом".

# судебная реформа - Посольство Германии (@GermanyinUA) June 18, 2020

Посол Великобритании Мелинда Симмонсу в Twitter призвала к беспристрастному правосудию в Украине.

"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.