Посольство Канады в Украине предостерегло власть от политического преследования
Заявление опубликовано в официальном Twitter Посольства.
"Начиная с 2014 года, Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение порядка и закона четко было высказано во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власти их будут придерживаться.
Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое ", - говорится в заявлении Посольства Канады.
(1/2) С 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение # ПорядкуиЗакону четко было высказывания в # РеволюцииГидности . Сегодня эти принцы остаются краеугольными и # украинцы ожидают, что правительство их соблюдать- Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 18, 2020
В Посольстве Германии также отреагировали на ситуацию.
"Госпожа Посол Фельдгузен:" Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом ", - говорится в сообщении Посольства в Twitter.
Госпожа Посол # Фельдгузен : "Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом".- Посольство Германии (@GermanyinUA) June 18, 2020
# судебная реформа
Посол Великобритании Мелинда Симмонсу в Twitter призвала к беспристрастному правосудию в Украине.
"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.
Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine . This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future.- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 18, 2020
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