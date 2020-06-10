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Espreso.tvОбществоКвасьневский о возможном аресте Порошенко: если будет политический спектакль, мир не будет молчать

Квасьневский о возможном аресте Порошенко: если будет политический спектакль, мир не будет молчать


фото: zik
Бывший президент Польши Александр Квасьневский предостерег украинского президента Владимира Зеленского от преследования политических оппонентов

Об этом он сказал в интервью BBC Украина .

"Все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни - реваншизма", - сказал Квасьневский.

Он отметил, что бывший президент должен ответить перед законом, если действительно сделал что-то плохое, но это должно происходить при независимой прозрачной процедуре.

"Если он (Зеленский, - ред.) будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому что пострадает его имидж молодой человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну. Будет понятно, что он занимается политическим реваншем, а как еще это назвать? Второй момент - если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать ", - добавил бывший польский президент.

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