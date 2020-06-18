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Espreso.tvОбществоСША в день суда над Порошенко: Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов

США в день суда над Порошенко: Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов


фото: ap
В Посольстве США в Украине отмечают, что правосудие нельзя использовать для сведения политических счетов

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное, на справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 июня, Печерский райсуд должен выбирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

 

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