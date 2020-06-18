США в день суда над Порошенко: Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов

18 июня, 2020, 12:38

В Посольстве США в Украине отмечают, что правосудие нельзя использовать для сведения политических счетов

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное, на справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в сообщении.

All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 18, 2020

Напомним, сегодня, 18 июня, Печерский райсуд должен выбирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.