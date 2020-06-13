Депутаты Европарламента заявили о недопустимости политических преследований Порошенко

13 июня, 2020, 09:15

Дело пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента

Об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску, передает Еспресо.TV .

"Европейский парламент по многочисленным возможностям выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязательства "связались развивать тесные и стали отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод", - отмечается в заявлении.

"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этого института", - отметили в заявлении Европарламента.

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