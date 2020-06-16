Стерненко: судья имеет конфликт интересов, ходатайство ОГПУ не соответствует нормам процесса, решение нарушает право на защиту

16 июня, 2020, 17:29

Активист Сергей Стерненко заявил, что судья Мелешак имеет конфликт интересов, а также удовлетворила ходатайство Офиса генпрокурора, которое не соответствует нормам уголовного процесса, поэтому он с адвокатами сразу заявил о ее отводе

Об этом он сообщил в комментарии журналистам под стенами суда, передает Еспресо.TV.

"Сегодняшнее судебное заседание было ожидаемым, точнее судебное решение. Мы сразу заявляли отвод судьи Мелешак, поскольку считаем ее предвзятой. Она имеет конфликт интересов и демонстрировала эти предубеждения в другом судебном процессе, в котором выступал жалобщиком. Она считала, что я, как жалобщик , должен был заключить с самим собой, как заявителем по уголовному производству по заявлению о действиях Ильи Кивы и его угрозах отрезать прохожему голову. Она сказала, что я должен был заключить с самим собой договор об оказании правовой помощи, что является абсолютно абсурдным ", - сказал Стерненко .

По его словам, эта судья все же осталась в процессе и сегодня удовлетворила ходатайство прокурора.

"Но дело в том, что Офис генпрокурора подал ходатайство, которое не соответствует нормам уголовного процесса. И судья удовлетворила это ходатайство. Поскольку, если прокурору необходимо было изменить способ исполнения меры пресечения, а именно изменить адрес, он должен применить другие инструменты. Но тем не менее, судья постановил такое решение. Это нам дополнительный аргумент для того, чтобы обжаловать это решение в апелляции", - подчеркнул Стерненко.

Активист отметил, что первым постановлением судья Бугиль постановил проверку условий домашнего ареста должны проводить подразделения Нацполиции по месту его регистрации, соответственно это должна быть Одесская региональная полиция.

"Сейчас изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен проверять. Соответственно, теперь для того, чтобы проверить буду ли я дома на домашнем аресте или нет, одесская полиция будет ехать в Киев, проверять и затем возвращаться назад", - сообщил Стерненко.

По словам Стерненко, когда судья Бугиль озвучивал свое решение, то он озвучил только вступительную и резолютивную часть, без мотивировочной части.

"Поэтому с правовой точки зрения это постановление не вступает в законную до момента, пока не будет мотивировочной части. Сроки по обжалованию начинают исчисляться со вчерашнего вечера. Но мы не можем обжаловать это решение, потому что мы не знаем, что обжаловать. Потому что есть только решение суда применить такую меру пресечения, но нет обоснования ", - отметил активист.

Он добавил, что будет обжаловать решение, когда получит полный текст судебного решения.

Напомним, Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.

Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки на адрес проживания.

Активист Сергей Стерненко объявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак.

В отводе судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак отказано решением суда.

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