Дело Стерненко: суд отказал в отводе судьи Мелешак
16 июня, 2020, 15:05
В отводе судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак отказано решением суда
Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.
"В отводе пристрастной судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова", - написал он.
Стерненко отметил, что решение без мотивировочной части.
- Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
- Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки на адрес проживания.
- Активист Сергей Стерненко объявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак.
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