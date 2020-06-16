Дело Стерненко: суд отказал в отводе судьи Мелешак

16 июня, 2020, 15:05

В отводе судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак отказано решением суда

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.

"В отводе пристрастной судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова", - написал он.