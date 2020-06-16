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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: суд отказал в отводе судьи Мелешак

Дело Стерненко: суд отказал в отводе судьи Мелешак


фото: rfe
В отводе судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак отказано решением суда

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.

"В отводе пристрастной судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова", - написал он.

Стерненко отметил, что решение без мотивировочной части.

  • Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки на адрес проживания.
  • Активист Сергей Стерненко объявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак.

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