Дело Стерненко: прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста
16 июня, 2020, 08:53
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки на адрес проживания
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.
"Звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу - неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен", - написал Стерненко.
Он отметил, что мера пресечения пока не изменится.
"Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы", - написал активист.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
- Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
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