 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Стерненко: защита активиста объявила отвод судье Мелешак

Дело Стерненко: защита активиста объявила отвод судье Мелешак


фото: ukrinform
Активист Сергей Стерненко объявил отвод судье Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак по делу о рассмотрении ходатайства прокуратуры о смене адреса для выполнения пресечения в виде домашнего ареста

Об этом сообщает Укринформ.

"Поскольку есть отвод судьи, пока мы с вами прекращаем рассмотрение указанного ходатайства, вы подадите указанный отвод в устном порядке", - объявила судья.

Она также попросила оставаться присутствующих в зале, ведь их вскоре проинформируют о рассмотрении ходатайства об отводе судьи.

Ситуация под зданием суда спокойная, на месте присутствуют правоохранители.

  • Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки по адресу проживания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать