Дело Стерненко: защита активиста объявила отвод судье Мелешак

16 июня, 2020, 13:23

Активист Сергей Стерненко объявил отвод судье Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак по делу о рассмотрении ходатайства прокуратуры о смене адреса для выполнения пресечения в виде домашнего ареста

Об этом сообщает Укринформ.

"Поскольку есть отвод судьи, пока мы с вами прекращаем рассмотрение указанного ходатайства, вы подадите указанный отвод в устном порядке", - объявила судья.

Она также попросила оставаться присутствующих в зале, ведь их вскоре проинформируют о рассмотрении ходатайства об отводе судьи.

Ситуация под зданием суда спокойная, на месте присутствуют правоохранители.

Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.

Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки по адресу проживания.