Мангер покинул суд по делу Гандзюк, заявив об отводе судьи из-за предвзятости

16 июня, 2020, 16:17

16 июня подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер заявил об отводе судьи из-за предвзятости и покинул зал суда

Об этом сообщила журналистка Диана Буцко в Facebook.

"Новый Насиров. Мангер покидает заседание суда после того, как объявил отвод судьи из-за предвзятости", - прокомментировала журналистка.

Отметим, судебное заседание, которое покинул Мангер, до сих пор продолжается.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суду из-за проблем с сердцем

Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание

16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд

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