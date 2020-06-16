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Espreso.tvОбществоМангер покинул суд по делу Гандзюк, заявив об отводе судьи из-за предвзятости

Мангер покинул суд по делу Гандзюк, заявив об отводе судьи из-за предвзятости


фото: pravda.ua
16 июня подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер заявил об отводе судьи из-за предвзятости и покинул зал суда

Об этом сообщила журналистка Диана Буцко в Facebook.

"Новый Насиров. Мангер покидает заседание суда после того, как объявил отвод судьи из-за предвзятости", - прокомментировала журналистка.

Отметим, судебное заседание, которое покинул Мангер, до сих пор продолжается.

  • Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
  • 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суду из-за проблем с сердцем
  • Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание
  • 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд

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