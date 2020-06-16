Дело Ганздюк: суд по Мангеру перенесли, - адвокат
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии "Интерфакс-Украина" .
"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, рассматривающего ходатайство о мере пресечения. Почему из 20 судей суда 18 не участвовали в автоматическом распределении дела", - сказал адвокат
Адвокат Мангера утверждает, что это может свидетельствовать о заангажированности судьи. Судья, об отводе которой хлопотала защита подозреваемого, принимала решение о принудительном приводе Мангера в суд.
По словам Ильченко, ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня. Все это время его подзащитный будет находиться на свободе, в Киеве, в ожидании судебного заседания.
"Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство - являться по вызову в суд", - пояснил адвокат.
- Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем
- Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью поводу его на заседание
- 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд.
- Мангер заявил об отводе судьи в предвзятости и покинул зал суда.
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