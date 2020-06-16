Дело Ганздюк: суд по Мангеру перенесли, - адвокат

16 июня, 2020, 17:44

Суд по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесли из-за отвода судьи

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии "Интерфакс-Украина" .

"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, рассматривающего ходатайство о мере пресечения. Почему из 20 судей суда 18 не участвовали в автоматическом распределении дела", - сказал адвокат

Адвокат Мангера утверждает, что это может свидетельствовать о заангажированности судьи. Судья, об отводе которой хлопотала защита подозреваемого, принимала решение о принудительном приводе Мангера в суд.

По словам Ильченко, ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня. Все это время его подзащитный будет находиться на свободе, в Киеве, в ожидании судебного заседания.

"Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство - являться по вызову в суд", - пояснил адвокат.