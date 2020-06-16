 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Ганздюк: суд отказал адвокатам Мангера в отводе судьи, - активисты

Дело Ганздюк: суд отказал адвокатам Мангера в отводе судьи, - активисты

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера об отводе судьи

Об этом говорится в Facebook-странице сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк".

"Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи. Рассмотрение изменения Мангеру меры пресечения состоится сегодня в 20:00", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
  • 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.
  • Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
  • 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд.
  • Мангер заявил об отводе судьи в предвзятости и покинул зал суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать