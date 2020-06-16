Дело Ганздюк: суд отказал адвокатам Мангера в отводе судьи, - активисты
16 июня, 2020, 20:57
Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера об отводе судьи
Об этом говорится в Facebook-странице сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк".
"Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи. Рассмотрение изменения Мангеру меры пресечения состоится сегодня в 20:00", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.
- Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
- 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд.
- Мангер заявил об отводе судьи в предвзятости и покинул зал суда.
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