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Espreso.tvОбществоПодозрение Стерненко: в Раде заявили о нарушениях со стороны СБУ

Подозрение Стерненко: в Раде заявили о нарушениях со стороны СБУ


фото: rfe
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которая занимается контролем за расследованиями нападений на гражданских активистов, обвинила СБУ в многочисленных нарушениях после объявления подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Об этом говорится в открытом заявлении членов ВСК.

Они заявили о недопустимости дальнейшей политизации дел расследования нападений на активиста. Там отметили, что СБУ в презентации по делу "в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей".

Там отметили, что это является грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности.

"Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ", - отметили в ВСК.

В то же время аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз.

По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, та экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с ножевым ранением.

Фактически сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.

Кроме того, Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако совершение такого правонарушения не может инкриминироваться Стерненко, ведь изъятый у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.

В ВСК отметили, что СБУ и Офис Генерального прокурора не занимается установлением и привлечением к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Стерненко.

За два года расследования к ответственности фактически привлекается только исполнитель покушения, которое произошло 1 мая 2018-го и который был собственноручно задержан потерпевшим.

Попытка привлечения к ответственности Стерненко на сомнительных обоснованиях в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Стерненко, может указывать на предвзятость и необъективность следствия, отмечает комиссия.

"Также мы обращаем внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генерального прокурора на старшего группы прокуроров, о чем им было подано соответствующее заявление. Прокуроры независимы и в своей деятельности подчиняются только верховенству права. Любое политическое давление на процессуальных руководителей расследования неприемлемо и ставит под сомнение беспристрастность расследования по этому делу", - говорится в заявлении.

ВСК считает подозрение Стерненко безосновательным. Она призвала СБУ и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности, а следовательно, и права человека, действовать справедливо и беспристрастно в пределах полномочий, предусмотренных законом, провести все необходимые процессуальные действия и направить все усилия на установление справедливости в этом деле.

 

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