Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

11 июня, 2020, 13:36

Активист Сергей Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве

Об этом он написал в Telegram.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия", - написал он.

Он добавил, что это несмотря на самообороны.

"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", - написал Стерненко.

Активист прокомментировал и другую статью.

"По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.