Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве
11 июня, 2020, 13:36
Активист Сергей Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве
Об этом он написал в Telegram.
"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия", - написал он.
Он добавил, что это несмотря на самообороны.
"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", - написал Стерненко.
Активист прокомментировал и другую статью.
"По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.
- Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите
- Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненку должны вручать подозрение по самозащиту при нападении в СБУ.
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