 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве


фото: rfe
Активист Сергей Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве

Об этом он написал в Telegram.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия", - написал он.

Он добавил, что это несмотря на самообороны.

"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", - написал Стерненко.

Активист прокомментировал и другую статью.

"По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.

  • Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите
  • Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненку должны вручать подозрение по самозащиту при нападении в СБУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать