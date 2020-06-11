В СБУ дали объяснения по подозрению Стерненко
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).
"Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И.Кузнецов и О.Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения С.Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК", - сказали в СБУ.
Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота.
Там отметили, что такие действия Стерненка могут соответствовать понятию необходимая оборона.
"Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. то есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран НЕ наносил, не соответствуют действительности. Проведенная под время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве ", - добавили в СБУ.
В Службе добавили, что "сомнительно выглядят слова Стерненка, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему нож на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия"
- Активист Сергей Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве.
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