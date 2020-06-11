В СБУ дали объяснения по подозрению Стерненко

11 июня, 2020, 14:08

Служба безопасности Украины предоставила объяснения подозрении активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

"Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И.Кузнецов и О.Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения С.Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК", - сказали в СБУ.

Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота.

Там отметили, что такие действия Стерненка могут соответствовать понятию необходимая оборона.

"Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. то есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран НЕ наносил, не соответствуют действительности. Проведенная под время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве ", - добавили в СБУ.

В Службе добавили, что "сомнительно выглядят слова Стерненка, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему нож на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия"