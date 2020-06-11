Стерненко вручили ходатайство о домашнем аресте с электронным браслетом
О вручении ходатайство активист Сергей Стерненко сообщил в Twitter.
"Вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронном браслете. Когда будет суд пока неизвестно. Сразу дам знать как узнаю", - написал Стерненко.
Вручили ходатайство о круглосуточный домашний арест и электронный браслет.- Сергей Стерненко (@sternenko) June 11, 2020
Когда будет суд пока неизвестно.
Сразу дам знать как узнаю.
Спасибо всем, кто сегодня пришел! pic.twitter.com/83F5VD0IfR
Его адвокат Маси Найем добавил, что судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева.
По его словам, подозрение, о котором сообщили Стерненко, противоречит нормам права по нескольким причинам.
Найем пояснил, что согласно Уголовному кодексу, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц.
Он также напомнил, что ранее СБУ сообщила о подозрении нападавшим на Стерненко, квалифицировав их действия как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.
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По словам адвоката, в соответствии с Уголовным кодексом, превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. И за это предусмотрена уголовная ответственность, но только в случаях, предусмотренных в статьях 118 и 124 УК.
Также адвокат отметил, что карманный нож Стерненко не является холодным оружием и прошел соответствующие экспертизы.
- Напомним, 11 июня Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве
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