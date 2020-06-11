Стерненко вручили ходатайство о домашнем аресте с электронным браслетом

11 июня, 2020, 16:47

11 июня активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронном браслете, однако, когда состоится суд - пока неизвестно

О вручении ходатайство активист Сергей Стерненко сообщил в Twitter.

"Вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронном браслете. Когда будет суд пока неизвестно. Сразу дам знать как узнаю", - написал Стерненко.

Вручили ходатайство о круглосуточный домашний арест и электронный браслет.



Когда будет суд пока неизвестно.

Сразу дам знать как узнаю.



Спасибо всем, кто сегодня пришел! pic.twitter.com/83F5VD0IfR - Сергей Стерненко (@sternenko) June 11, 2020

Его адвокат Маси Найем добавил, что судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева.

По его словам, подозрение, о котором сообщили Стерненко, противоречит нормам права по нескольким причинам.

Найем пояснил, что согласно Уголовному кодексу, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц.

Он также напомнил, что ранее СБУ сообщила о подозрении нападавшим на Стерненко, квалифицировав их действия как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

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По словам адвоката, в соответствии с Уголовным кодексом, превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. И за это предусмотрена уголовная ответственность, но только в случаях, предусмотренных в статьях 118 и 124 УК.

Также адвокат отметил, что карманный нож Стерненко не является холодным оружием и прошел соответствующие экспертизы.

Напомним, 11 июня Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

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