Нападение на активиста Стерненко: СБУ объявила в розыск подозреваемого

12 июня, 2020, 14:04

Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула, подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в совершении умышленного убийства

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Агентство запросило у ведомства информацию о подозрениях Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, которые являются фигурантами дела Стерненко и подозреваются в хулиганском нападении на него.

"В связи с тем, что местонахождение первого запрашиваемого лица (Исайкула, - ред.) неизвестно, объявлено в розыск. Подозрение по второму запрашиваемому лицу (убитому Ивану Кузнецову, - ред.) не снималось", - говорится в ответе.

Ранее Стерненко заявил, что Исайкул после нападения бежал в Молдавию, затем - в Германию, а затем перебрался в Россию. По словам активиста, СБУ отказывалась объявлять его в розыск.

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