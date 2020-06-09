Звиробий Очень хочу увидеть потерпевшего Зеленского лично

9 июня, 2020, 16:05

Общественный деятель Маруся Звиробий заявила, что хочет лично увидеть президента Владимира Зеленского через заявления в суд об угрозах

Об этом она зявила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .

Отметим, Звиробий заявила, что хочет лично увидеть президента Владимира Зеленского, из-за заявления в суд об угрозах.

"Я хочу увидеть этого пострадавшего лично", - сказала Звиробий.

Она отметила, что сейчас осталась только одна статья об угрозах госслужащему, которая может служить поводом для дальнейших исков в суд.

"Просто госслужащий может написать заявление об угрозах и доказывать реальность этих угроз не надо. Это мертвая статья Уголовного кодекса, которая должна быть удалена из этого кодекса. И на это мы будем подавать заявление. Она является неконституционно. Именно поэтому, до Зеленского никто не использовал эту статью, чтобы подать заявление в суд от госслужащего на кого-то из-за угрозы", - отметила Зверобой.

Напомним, Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Утром 28 ноября 2019 года следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.

Во время обыска у Маруси Звиробий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья.

6 февраля ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому.

Суд огласил решение о мере пресечения для ветерана АТО Маруси Звиробий по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Печерский районный суд Киева 7 мая не продлил меру пресечения для волонтера и ветерана Маруси Звиробий.

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